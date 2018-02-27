Посол РФ призовет Лондон повлиять на боевиков в Восточной Гуте

Посол России в Великобритании Александр Яковенко намерен обратиться к властям Соединенного Королевства с призывом повлиять на вооруженные группировки в Восточной Гуте с целью выполнения резолюции Совета Безопасности ООН.

Ожидается, что во вторник, 27 февраля, дипломат выступит в британском внешнеполитическом ведомстве.

«Рассчитываем, что зарубежные покровители антиправительственных вооруженных формирований выполнят свои обязательства и обеспечат прекращение своими подопечными боевых действий в интересах скорейшего прохождения гуманитарных конвоев», - цитирует заявление пресс-службы посольства ТАСС.

Вместе с тем в дипмиссии указали на неприемлемость попыток Лондона возложить ответственность на РФ за ситуацию в Сирии.

«Посол четко заявит, что мы абсолютно не приемлем попытки британцев возложить на Россию ответственность за гуманитарную ситуацию в Сирии, выгораживая при этом террористов, которые убивают мирных жителей и используют их в качестве живого щита в Восточной Гуте», - отметил дипломат.

Ранее глава британского внешнеполитического ведомства Борис Джонсон заявил, что российского посла в Лондоне Александра Яковенко вызвали в офис МИД страны из-за ситуации в пригороде Дамаска — Восточной Гуте.