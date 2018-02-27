США признали российский «Терминатор» мощнейшей боевой машиной в мире

Американское аналитическое издание The National Interest опубликовало материал, в котором США признают боевую машину огневой поддержки «Терминатор» одним из мощнейших и интересных образцов, которые поступят на вооружение российских военных. Данная техника создана на основе советского «Объекта 781».

Авторы публикации подчеркнули, что «Терминаторы» имеют современное вооружение, благодаря чему способны обеспечить превосходную противотанковую оборону.

«Текущая боевая машина огневой поддержки обеспечивает превосходную противотанковую оборону; она имеет четыре готовые к пуску ракеты, по сравнению с двумя на "Объекте 781". Ракеты на текущей машине также более современны, чем ракеты на "Объекте 781"», - отмечает издание.

Современный образец «Терминатора» был впервые показан в 2013 году. Машина имеет массу в 44 тонны. Благодаря мощному и универсальному вооружению машина способна эффективно бороться с танками, БМП и другими бронированными целями противника, уничтожать его огневые точки и фортификационные сооружения, а также пехоту, применяющую гранатометы и противотанковые комплексы.