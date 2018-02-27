Самолет совершил аварийную посадку в аэропорту Солт-Лейк-Сити из-за возгорания двигателя

Самолет авиакомпании Southwest Airlines, совершавший рейс из Солт-Лейк-Сити в Лос-Анджелес, экстренно приземлился в аэропорту вылета из-за загоревшегося двигателя.

Как сообщает телеканал ABC News, в момент ЧП на борту воздушного судна находились 115 человек, включая членов экипажа. В связи с произошедшим пассажиры были пересажены на другой лайнер, который успешно доставил их в пункт назначения.

Ранее сообщалось, что пассажирский самолет малайзийской авиакомпании AirAsia X совершил аварийную посадку в аэропорту города Наха на юге Японии.