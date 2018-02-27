США намерены ввести новые санкции против РФ в течение 30 дней

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что новые антироссийские санкции будут введены в течение ближайших 30 дней.

Также Мнучин отметил, что все существующие санкции будут реализованы.

«Вы можете ожидать, что (новые – прим. ред.) санкции будут в ближайшие 30 дней. Мы реализуем все существующие санкции и вводим новые», - цитирует его слова корреспондент Bloomberg Салеха Мохсин в Twitter.

Ранее заместитель председателя комитета Совфеда по международным делам Андрей Климов предположил, что санкции против России могут усилиться.