В Москве из-за похолодания увеличили число курсирующих по городу автобусов

ГУП «Мосгортранс» увеличил на 10% число курсирующих по российской столице автобусов в связи с усилением морозов. Соответствующее заявление сделал заместитель мэра Москвы, глава московского департамента транспорта Максим Ликсутов.

«Сегодня достаточно аномальная погода по сравнению с прошлым годом, поэтому мы постарались сделать все, чтобы вы на остановках ждали как можно меньше», — заявил Ликсутов в эфире телеканала «Москва 24».

По словам заместителя столичного градоначальника, в морозные дни пассажиропоток в наземном транспорте, как правило, становится меньше.

Ранее сообщалось, что в ночь на вторник, 27 февраля, в Подмосковье ожидаются сильнейшие морозы. По данным МЧС, столбик термометра опустится до отметки в -32 градуса. Однако днем, по прогнозам синоптиков, ожидается до -13…-18 градусов.