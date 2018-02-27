Партия Меркель поддержала формирование коалиции с социал-демократами

Делегаты партии «Христианско-демократический союз» (ХДС), которую возглавляет федеральный канцлер Германии Ангела Меркель, на съезде в Берлине приняли решение о формировании правящей коалиции с Социал-демократической партией Германии (СДПГ).

Против союза с СДПГ высказались лишь 27 из примерно 1 тысячи участников съезда. Как сообщает агентство ТАСС, члены СДПГ проведут голосование по коалиционному соглашению с ХДС с 20 февраля по 2 марта этого года. Если они примут решение об объединении, правящая коалиция Германии будет сформирована.

Выборы в парламент Германии прошли 24 сентября 2017 года, однако правящий союз (ХДС/ХСС) не сумел набрать большинства, из-за чего возник вопрос формирования коалиционного правительства. Оно до сих пор не было сформировано, поскольку до того, как приступить к переговорам с СДПГ, правящий альянс вел не завершившиеся успехом переговоры с другими политическими объединениями.