МЧС предупредило о 32-градусных морозах в Подмосковье

В ночь на вторник, 27 февраля, в Подмосковье ожидаются сильнейшие морозы.

Как сообщают МЧС, столбик термометра опустится до отметки в -32 градуса. Однако днем потеплеет – синоптики обещают до -13…-18 градусов.

«Ожидается аномально холодная погода на 15-18°С ниже климатической нормы», - говорится в сообщении на сайте главного управления ведомства по Московской области.

Уточняется, что в отдельных районах пройдет небольшой снег. При этом атмосферное давление составит 753 мм рт.ст.

Ранее сообщалось, что аномальные холода до –35 °C идут на Центральную Россию.