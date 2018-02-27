В Тбилиси полыхает крупный рынок

В ночь на вторник, 27 февраля, на территории крупного вещевого рынка в Грузии возник пожар. Об этом сообщают местные СМИ.

Уточняется, что пожар возник на третьем этаже расположенного на рынке торгового центра. Однако причины возгорания в настоящий момент неизвестны.

«Опасности распространения огня на другие здания нет, мы поддерживаем ситуацию, огонь практически локализован. Ведется работа по полной ликвидации пожара. Горит третий этаж расположенного на территории рынка здания. Пострадавших нет», - цитирует слова министра внутренних дел Грузии Георгий Мгебришвили РИА Новости.

Как отметил мэр Тбилиси Каха Каладзе, пострадавших в результате инцидента нет.

На месте ЧП были мобилизованы около 35 пожарных бригад.