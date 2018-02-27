Украинский министр упал в обморок после оскорблений в адрес посла США

Министр информационной политики Украины Юрий Стець в ходе выступления на форуме в Киеве упал в обморок.

В начале своей непродолжительной речи Стець пообещал быть предельно «откровенным и искренним» и менее «дипломатичным». После этого он обратился к евродепутату Ребекке Хармс и послу США на Украине Мари Йованович, сообщает портал «Политнавигатор».

«Вы говорили, что Крым — это Украина, а Россия — оккупант. Посмотрите на Ахтема Чийгоза. Его за это посадили. Вы следующие», — заявил чиновник.

После этих слов он покинул трибуну, однако не сумел дойти до кулис и упал в обморок. Ведущая форума принесла извинения за неловкую ситуацию. Она отметила, что Стець «волнуется и в его состоянии это нормально».

Крым стал российским регионом после проведения там в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Референдум был проведен крымскими властями после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Вместе с тем российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН демократическим путем проголосовали за воссоединение с РФ.