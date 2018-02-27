National Interest назвал «серьезную проблему» американской армии

Армия США чрезмерно зависима от элитных подразделений. Об этом сообщается в американском издании The National Interest.

Авторы публикации отмечают, что многие американские военачальники недовольны тем, что чрезмерный авторитет «морских котиков» (Navy SEAL), «зеленых беретов» и рейнджеров подрывают значимость остальных армейских подразделений США. Отмечается, что они иногда выполняют задачи, которые не входят в сферу их компетенции. По мнению авторов статьи, это снижает способности данных подразделений выполнять операции, за которые они отвечают напрямую.

Вместе с тем, издание призывает Пентагон пересмотреть подход к использованию вооруженных сил США, а именно – рассматривать главенствующим критерием в выборе подразделения уровень подготовки к решению определенных военных задач, а не «популярность»

«США необходимо вернуться к концепции использования всех доступных военных возможностей, применять нужное подразделение в каждом конкретном случае. Сейчас настал идеальный момент для этого», - отмечается в издании.

Авторы материала заявляют, что глава Пентагона Джеймс Мэттис является подходящим лидером для решения данной проблемы в армии США.

Ранее сообщалось, что американская армия потеряла военное превосходство.