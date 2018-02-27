Жертвами землетрясения в Папуа-Новой Гвинее стали более 30 человек – СМИ

Более 30 человек стали жертвами землетрясения магнитудой 7,5, произошедшего в Папуа-Новой Гвинее.

Как пишет Post Courier, ссылаясь на местные власти, от удара стихии пострадали свыше 300 человек, также были разрушены многие здания. В двух провинциях Хела и Южное Нагорье были повреждены линии электропередач и нарушено авиасообщение.

Как рассказали в Геологической службе США (USGS), подземные толчки были зафиксированы в понедельник в 03.44 по местному времени (20.44 мск воскресенья) в 89 километрах к юго-западу от города Поргера. Очаг сейсмической активности залегал на глубине 35 километров. По словам руководителя местной службы здравоохранения Джозефа Бириси, на дороги и реки в регионе сошли оползни, которые разрушили многие строения.