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Украинцам могут запретить выезжать из страны

Наталия Майорова
03:13 27.02.2018
Министерство юстиции Украины раз в три месяца будет проверять выплату алиментов и пополнять списки государственного реестра должников. Злостным неплательщикам запретят выезд за пределы Украины.
Украинцам могут запретить выезжать из страны
Фото: Danil Shamkin ZUMAPRESS.com / Globallookpress

Директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев заявил, что плательщики алиментов теперь должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности.

При этом в ведомстве отметили, что неважно, каким образом будет осуществлен платеж, сообщает портал «Украина Online».

«Нам не важно, каким образом он будет платить наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности», - рассказал Воробьев.

Вместе с тем уточняется, что плательщикам алиментов необходимо будет также предоставить расписку, если оплата осуществляется за наличный расчет. 

В ведомстве отметили, что проверка задолженностей будет происходить раз в три месяца. Плательщики с долгами будут внесены в государственный реестр должников. 

Злостным неплательщикам в качестве наказания запретят путешествия за границу. Для того, чтобы покинуть пределы Украины, должнику необходимо будет погасить все неоплаченные счета, а также предоставить соответствующий отчет. 

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