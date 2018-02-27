Украинцам могут запретить выезжать из страны

Директор департамента исполнительной службы Министерства юстиции Алексей Воробьев заявил, что плательщики алиментов теперь должны подавать ежеквартальные отчеты об отсутствии у них задолженности.

При этом в ведомстве отметили, что неважно, каким образом будет осуществлен платеж, сообщает портал «Украина Online».

«Нам не важно, каким образом он будет платить наличными или банковским переводом. Он должен предоставить отчет о том, что он не имеет задолженности», - рассказал Воробьев.

Вместе с тем уточняется, что плательщикам алиментов необходимо будет также предоставить расписку, если оплата осуществляется за наличный расчет.

В ведомстве отметили, что проверка задолженностей будет происходить раз в три месяца. Плательщики с долгами будут внесены в государственный реестр должников.

Злостным неплательщикам в качестве наказания запретят путешествия за границу. Для того, чтобы покинуть пределы Украины, должнику необходимо будет погасить все неоплаченные счета, а также предоставить соответствующий отчет.