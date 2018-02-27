Apple призналась в использовании Google

Компания Apple перестала пользоваться услугами Microsoft и перешла на Google. Теперь производитель «яблочной продукции» хранит свою информацию на Google Cloud Platform, хотя раньше использовал Microsoft Azure.

Как сообщает канал CNBC, о смене «облачного хранилища» стало известно из отчета о безопасности iOS Security Guide. В нем на протяжении долгого времени указывалось, что сервис iCloud использует для хранения данных Amazon Web Services и Microsoft Azure. Однако обновленная в январе этого года версия iOS Security Guide сообщает о том, что корпорация стала использовать Google Cloud Platform, а Microsoft Azure из списка исчезла.

По данным СМИ, в Apple отказались прокомментировать, когда именно состоялся переход от Microsoft к Google. Также в компании не рассказали и о причине смены поставщика услуг облачного хранения данных.