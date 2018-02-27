Израиль начал массовую депортацию граждан Украины

Власти Израиля начали массово высылать из страны украинцев по ускоренной процедуре. Причиной изменения миграционной политики стало признание Украины безопасным для жизни государством.

Ранее граждане Украины приезжали в Израиль под видом туристов и паломников и нелегально устраивались там на работу. Теперь же, как пишет издание «Вести», многих въезжающих «разворачивают» прямо при прохождении паспортного контроля.

«Израильские пограничники и раньше считались самыми придирчивыми, а теперь стали еще строже, особенно к выходцам из стран бывшего СССР», — заявил израильский журналист Игорь Ведерштайн.

Как сообщает Управление по делам населения и миграции, в прошлом году в Израиле находились около 70 тысяч нелегалов из стран бывшего СССР, из которых несколько десятков тысяч были украинцами.

Осенью прошлого года сообщалось, что Израиль решил пересмотреть процедуру предоставления убежища украинцам. Власти Израиля предоставили МВД право ускорить рассмотрение заявок граждан Украины на предоставление убежища, а также и право ускоренно отвечать на них отказом с последующей депортацией.