Украинские националисты облили красной краской забор генконсульства РФ в Одессе

Участники акции протеста в Одессе облили красной краской забор российского генконсульства.

Около 30 митингующих в понедельник, 26 февраля, пикетировали консульство Российской Федерации с требованием освободить якобы «оккупированные территории Украины», сообщает интернет-издание «Думская».

«Активисты жгли файеры и пели государственный гимн, а в конце митинга облили забор консульства красной краской. Прогоревшие файеры также полетели через забор на территорию дипломатического учреждения», - говорится в тексте публикации.

Уточняется также, что во время митинга возле здания генконсульства РФ находились порядка 50 сотрудников правоохранительных органов Украины, однако они не препятствовали действиям украинских радикалов.

Ранее МИД РФ призвал украинские власти положить конец выходкам националистов, чтобы те не создавали препятствий для работы российских учреждений на Украине.

Крым стал российским регионом после проведения там в марте 2014 года референдума, в ходе которого 96,77% избирателей республики Крым, а также 95,6% жителей Севастополя высказались за вхождение полуострова в состав Российской Федерации. Референдум был проведен крымскими властями после госпереворота на Украине в феврале 2014 года.

Вместе с тем, российские власти неоднократно подчеркивали, что жители Крыма в полном соответствии с международным правом и Уставом ООН демократическим путем проголосовали за воссоединение с РФ.