Волчица показала российской сборной, как надо играть в футбол

Сотрудники зоопарка из Ростова-на-Дону сняли на видео волчицу по имени Альма, которая играет с футбольным мячом.

Кадры с играющим «в футбол» хищником были выложены в социальной сети «Вконтакте».

На видео волчица в буквальном смысле не выпускает мяч из пасти и везде носит его с собой. Как отметили сотрудники зоопарка, хищница не сразу вошла во вкус.

«Альма не сразу стала реагировать на мяч, любимая пластиковая игрушка отвлекала внимание. Но спустя немного времени волчица вошла во вкус и ловко управлялась с мячом», - говорится в подписи к видео.

В итоге первой «тренировки» мяч оказался порван.

Ранее в Ростове-на-Дону перед чемпионатом мира по футболу слонов научили владеть мячом.