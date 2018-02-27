Обновленную Lada «Нива» будут собирать в Бразилии

Компания «АвтоВАЗ» намерена наладить выпуск обновленных автомобилей Lada 4х4 в Бразилии.

Как сообщает издание Gazeta Do Povo, собирать машины будут на заводе Renault. Кроме того, если переговоры окажутся успешными, сборка российских автомобилей начнется уже в 2021 году.

Специалисты отмечают перспективность данной идеи, поскольку внедорожник Lada 4х4 ранее был весьма популярным у жителей Бразилии.

Ранее сообщалось, что «АвтоВАЗ» представит новую камуфляжную Lada 4х4 в Тольятти.