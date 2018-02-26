В Шереметьево сел самолет с российскими олимпийцами
Российские олимпийцы приземлились в московском аэропорту Шереметьево. Отмечается, что рейс вылетел из южнокорейской столицы с опозданием на 61 минуту и прибыл в Москву в 18:52.
Олимпиада-2018 завершилась в воскресенье, 25 февраля в Пхенчхане. Россияне завоевали две золотые медали в хоккее и женском одиночном фигурном катании. Также в копилке олимпийцев из России шесть серебрянных и девять бронзовых медалей. Могло быть на одну больше, но у российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли в крови мельдоний и лишили бронзы, которую он завоевал совместно с Анастасией Брызгаловой.
Ранее сообщалось, что Международный Олимпийский комитет (МОК) не планирует наказывать российских хоккеистов за исполнение гимна своей страны на церемонии награждения.