В Шереметьево сел самолет с российскими олимпийцами

Российские олимпийцы приземлились в московском аэропорту Шереметьево. Отмечается, что рейс вылетел из южнокорейской столицы с опозданием на 61 минуту и прибыл в Москву в 18:52.

Олимпиада-2018 завершилась в воскресенье, 25 февраля в Пхенчхане. Россияне завоевали две золотые медали в хоккее и женском одиночном фигурном катании. Также в копилке олимпийцев из России шесть серебрянных и девять бронзовых медалей. Могло быть на одну больше, но у российского керлингиста Александра Крушельницкого нашли в крови мельдоний и лишили бронзы, которую он завоевал совместно с Анастасией Брызгаловой.

Ранее сообщалось, что Международный Олимпийский комитет (МОК) не планирует наказывать российских хоккеистов за исполнение гимна своей страны на церемонии награждения.