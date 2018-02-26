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«Белые каски» сделали новую постановку «химатаки» в Сирии

Денис Шурыгин, Константин Тигров
19:25 26.02.2018
Некоторые западные средства массовой информации начали распространять материалы о том, что Асад якобы применяет химоружие.

На Западе начали распространять данные о якобы применении правительственными силами Сирии химоружия. О том, что такая информация в западных СМИ может появиться, предупреждали еще неделю назад. Центр по примирению враждующих сторон был предупрежден местными жителями, что в Гуту ввозили подозрительные баллоны, и туда же прибыли «Белые каски» - организация, делающая фейковые постановки для западных СМИ.

И вот появились знакомые кадры. Взрывы, дым, повсюду бегущие куда-то люди. По версии боевиков, именно так выглядят последствия химической атаки, которую якобы организовали сирийские правительственные войска.

«На моих руках ребенок, погибший в Восточной Гуте. Он погиб вследствие удушья от ядовитого газа, который мы не смогли идентифицировать. Мы обращаемся ко всему миру, ко всем организациям, какое преступление совершил этот ребенок?» - сообщает один из представителей «Белых касок».

Западные издания тут же подхватывают новость - войска Асада применили бомбы с хлористым газом против мирного населения. Доказательств, конечно, никаких, а очевидные нестыковки - не в счет. Посмотрите, на видео десятки людей без элементарных средств защиты, но в больницах оказываются около 16 человек с признаками отравления. У остальных, видимо, иммунитет к яду. Даже западные эксперты признают - съемки постановочные, но это не мешает авторам делать все новые ремейки.

«Попытки из такого рода источников, конечно же, будут продолжаться с единственной целью очернить, ошельмовать правительственные силы, обвинить их во всех смертных грехах, в военных преступлениях с тем, чтобы реализовывать последовательно те действия, которые уже мы наблюдаем в восточных районах Сирийской Арабской Республики, где Соединенные Штаты реализуют, как я убежден, сценарий создания квазигосударства, сценарий раскола Сирийской Арабской Республики», - заявил министр обороны России Сергей Лавров.

Очередную постановку химатаки готовили несколько недель. Еще в середине февраля один из жителей провинции Идлиб стал свидетелем того, как боевики запрещенной в РФ организации «Джебхат ан-Нусра» завезли в населенный пункт Серакаб более двадцати баллонов с хлором и комплекты индивидуальной защиты. А накануне о провокации заявили и в российском Центре примирения сторон.

«По имеющимся данным, лидеры вооруженных формирований в Восточной Гуте готовят провокацию с применением отравляющих веществ с целью обвинить правительственные силы в использовании химического оружия против мирного населения», - сообщил начальник российского Центра примирения враждующих сторон в Сирии Юрий Евтушенко.

Химическая атака, которой, впрочем, не было - повод возложить ответственность за срыв перемирия на правительство Асада. Пока Запад смотрит постановочные ролики, так называемая антиправительственная оппозиция не только располагает химическим оружием, но и держит в заложниках мирных граждан.

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