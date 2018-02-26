Храм Гроба Господня второй день закрыт из-за распрей между властями и церковью

Храм Гроба Господня закрыт уже второй день и на неопределенный срок. Впервые за 70 лет главная святыня христианского мира оказалась недоступной для паломников.

Власти города решили обложить церкви налогами. Преимущественно христианские. Было решено взыскать 180 миллионов долларов за недвижимость, которая находится во владении церквей. При этом сами храмы, в том числе Храм Гроба Господня облагаться налогом не будут.

Церкви Иерусалима были освобождены от налогов еще в седьмом веке, когда город взяли мусульмане под знаменами халифа Омара ибн Хаттаба.

Главы трех иерусалимских церквей православный Патриарх, католический Хранитель Святой Земли и армянский Католикос - сделали заявление, осуждающее решение еврейских властей, предусматривающее захват собственности, конфискацию счетов и даже сравнили эти действия с теми, что творили нацисты в оккупированной Европе в отношении еврейских ценностей.

Храм Гроба Господня остается закрытым, несмотря на святые дни великого поста, который в этом году опять совпал у православных и католиков.