Сокровища и мумию верховного жреца нашли в Египте

Египетские археологи нашли в провинции Эль-Минья недалеко от Каира древний некрополь, в котором было обнаружено восемь гробниц и 40 саркофагов, сообщает Science Alert.

В саркофагах в свою очередь находились десятки священных предметов и драгоценных камней. А также мумии и канопы, в которых древние египтяне хранили внутренние органы усопших, извлеченные перед мумифицированием.

Отмечается, что в некрополе покоился Джехути-Ирди-Эс — верховный жрец Тота, бога знаний и покровителя письменности, ученых и чиновников. Принадлежность могилы археологи смогли определить по древним иероглифам, украшающим саркофаг.