На Украине раскрыли данные о количестве самоубийств в ВСУ

Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили жизнь самоубийством.

«Только, по данным Единого реестра досудебных расследований, из почти 313 тысяч участников (так называемой) АТО 518 человек совершили самоубийство», - написал на своей странице в Facebook Матиос.

Он добавил, что никто даже не учитывает, «сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве посттравматических стрессовых расстройств.

Большей частью самоубийц, по данным Матиоса, являются совсем молодые ребята 1995-1998 года рождения.

Украинский военный прокурор не уточнил, какому периоду времени соответствуют опубликованные им данные.