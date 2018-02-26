На Украине раскрыли данные о количестве самоубийств в ВСУ
В украинской военной прокуратуре объявили, сколько бойцов Вооруженных сил Украины совершили суицид во время конфликта в Донбассе.
Фото: Maxym Marusenko / ZUMAPRESS.com / Globallook
Главный военный прокурор Украины Анатолий Матиос раскрыл информацию о том, сколько участников боевых действий в Донбассе покончили жизнь самоубийством.
«Только, по данным Единого реестра досудебных расследований, из почти 313 тысяч участников (так называемой) АТО 518 человек совершили самоубийство», - написал на своей странице в Facebook Матиос.
Он добавил, что никто даже не учитывает, «сколько ими совершено в гражданской жизни преступлений на почве посттравматических стрессовых расстройств.
Большей частью самоубийц, по данным Матиоса, являются совсем молодые ребята 1995-1998 года рождения.
Украинский военный прокурор не уточнил, какому периоду времени соответствуют опубликованные им данные.