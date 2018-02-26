Тимошенко раскрыла подробности плана по установлению мира в Донбассе

Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о подготовке «стратегического плана» по восстановлению мира в Донбассе.

Она добавила, что данная инициатива обсуждается в «больших аналитических кругах», и недавно представители ее фракции присоединились к работе, сообщает сайт «Комсомольской правды».

«Мы верим, что мир на Украине будет установлен, если высшее руководство государства захочет не зарабатывать на войне и крови, а захочет мир установить», - заявила Тимошенко.

По ее мнению, одной из главных причин, мешающих процессу урегулирования в Донбассе, являются коррупционные сделки, который совершаются под руководством и покровительством президента Украины Петра Порошенко.