Тимошенко раскрыла подробности плана по установлению мира в Донбассе
Юлия Тимошенко при этом заявила, что урегулированию конфликта в Донбассе мешает коррупция на высшем государственном уровне Украины.
Фото: Валерий Мельников / РИА Новости
Лидер украинской оппозиционной партии «Батькивщина» Юлия Тимошенко сообщила о подготовке «стратегического плана» по восстановлению мира в Донбассе.
Она добавила, что данная инициатива обсуждается в «больших аналитических кругах», и недавно представители ее фракции присоединились к работе, сообщает сайт «Комсомольской правды».
«Мы верим, что мир на Украине будет установлен, если высшее руководство государства захочет не зарабатывать на войне и крови, а захочет мир установить», - заявила Тимошенко.
По ее мнению, одной из главных причин, мешающих процессу урегулирования в Донбассе, являются коррупционные сделки, который совершаются под руководством и покровительством президента Украины Петра Порошенко.