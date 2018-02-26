Законопроект о слежке за перепиской в WhatsApp и Skype разработали в Австрии

Австрийские власти разработали законопроект, по которому спецслужбы получат право следить за перепиской пользователей мессенджеров WhatsApp и Skype, а также расширенные возможности аудиопрослушки и видеонаблюдения, сообщило Австрийское агентство печати.

По мнению правительства, эти меры помогут расследованию ряда преступлений и их пресечению. Однако в законопроекте есть оговорки. В частности, слежка возможна только за лицами, подозреваемыми в совершении преступления, если срок наказания за него предусматривает от пяти лет лишения свободы.

В числе таких преступлений – террористическая деятельность и любая другая угроза жизни людей. Сотрудники указанных служб будут отслеживать коммуникации подозреваемого. Они установят в удаленном доступе специальную программу на его электронное устройство.