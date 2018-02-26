New York Post обвинила сборную России по хоккею в нарушении правил МОК

Американская газета New York Post, которая ранее назвала российских хоккеистов «командой без страны», обвинила спортсменов в нарушении запрета Международного олимпийского комитета на исполнение во время церемонии награждения гимна России.

Журналисты напоминают, что россияне спели гимн спустя пару часов после того, как МОК запретил олимпийцам из России выходить под национальным флагом и решил не восстанавливать олимпийский статус ОКР.

«Исполнение российского гимна на игровом поле — нарушение требований МОК о нейтралитете, примененных к России в рамках санкций за систематическое употребление допинга во многих видах спорта», — пишет автор статьи.

Российские хоккеисты завоевали золото ОИ-2018 в Пхенчхане, обыграв немецкую сборную со счетом 4:3.