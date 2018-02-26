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В центре России обнаружен древний финский могильник

Константин Тигров
16:44 26.02.2018
В европейской части Российской Федерации обнаружено редчайшее древнее финское захоронение.
В центре России обнаружен древний финский могильник
Фото: Victor Goryachev / Russian Look / Globallookpress

Финский могильник I века н.э. обнаружили археологи в центре города Гороховец во Владимирской области.

«Финские могильники в древнерусских городах - большая редкость. Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения пресс-службы Института археологии РАН.

Отмечается, что в самом центре города археологи обнаружили грунтовый могильник, где найдены детали древних костюмов, оружие и украшения. Предметы, как считают ученые, принадлежали финским племенам, которые жили на территории Волго-Окского междуречья в I-II веках нашей эры. Сообщается, что открытие стало очень неожиданным.

Обнаружение могильника может иметь большое значение для изучения истории этнографии региона, считают специалисты.

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