В центре России обнаружен древний финский могильник

Финский могильник I века н.э. обнаружили археологи в центре города Гороховец во Владимирской области.

«Финские могильники в древнерусских городах - большая редкость. Наши специалисты недавно закончили реставрацию находок из Гороховца, что было очень непросто. Датировка предметов показала, что могильник относится к I веку нашей эры», - приводит РИА Новости выдержку из сообщения пресс-службы Института археологии РАН.

Отмечается, что в самом центре города археологи обнаружили грунтовый могильник, где найдены детали древних костюмов, оружие и украшения. Предметы, как считают ученые, принадлежали финским племенам, которые жили на территории Волго-Окского междуречья в I-II веках нашей эры. Сообщается, что открытие стало очень неожиданным.

Обнаружение могильника может иметь большое значение для изучения истории этнографии региона, считают специалисты.