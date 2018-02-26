Суд арестовал фигурантов дела о поставке аргентинского кокаина в Европу

Тверской суд Москвы принял решение об аресте трех фигурантов дела о поставке крупной партии аргентинского кокаина в Европу, сообщает ТАСС со ссылкой на представителя суда.

«Тверской суд арестовал Худжамоева, Калмыкова и Абянова. В начале февраля суд продлил им срок ареста до 13 апреля», - отметили в суде.

В ведомстве добавили, что мужчин обвиняют по части пятой статьи 228.1, пункт «б» и по части четвертой статьи 229.1 УК РФ – «Контрабанда наркотиков» и «Незаконные хранение, приобретение и перевозка наркотических средств».

Ранее в МИД России прокомментировали спецоперацию по пресечению поставки партии кокаина из Аргентины в Европу. В настоящее время все подозреваемые в попытке организации наркотрафика задержаны, заявила официальный представитель дипведомства Мария Захарова.