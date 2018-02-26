«Болт на санкции» положили жители Сыктывкара

Жители Сыктывкара открыли новый арт-объект под названием «Болт на санкции» в одном из районов города – Эжве, сообщил местный портал pg11.

Скульптура действительно представляет собой огромный металлический болт, который лежит на книге, изображающей санкции.

Местные жители посчитали, что это достойный ответ мировым державам, которые последние несколько лет вводят прости страны новые и новые ограничительные меры.

По словам главы района Александра Калинина, памятник создали на свои средства неназванные общественники.