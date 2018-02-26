В Москве вспомнят русских героев-освободителей болгарского народа

3 марта 2018 года, в день 140-летнего юбилея освобождения Болгарии от османского ига, в Москве у часовни-памятника гренадерам, пройдет акция памяти в честь русских героев-освободителей болгарского народа.

В мероприятии примут участие Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Болгария в России господин Бойко Коцев, флотильный адмирал Димитр Ангелов, сотрудники Посольства, Болгарского культурного института и Центра промышленности в Москве, представители болгарской диаспоры, а также суворовцы и кадеты Москвы.

«Эта акция направлена на воспитание суворовцев и кадетов в духе уважения к военному наследию прошлого России, на понимание интернационального долга и доброе отношение к братским славянским народам и их культуре», - рассказал соорганизатор акции, помощник председателя Международной ассоциации «Кадетское Братство», председатель общественной организации «Московские Суворовцы» Дмитрий Нестеров.

По его словам, благодаря поддержке Фонда президентских грантов РФ, Международная ассоциация «Кадетское Братство» и Посольство Республики Болгария в России реализуют совместную программу «Дети за мирное небо! Суворовцы и кадеты России и Болгарии - дружба через века».

В рамках проекта на болгарской земле запланированы встречи с выпускниками местных суворовских и нахимовских военных училищ, а также с выпускниками Московского суворовского училища, проживающими в Болгарии.

«Суворовцы и кадеты двух стран посетят основные места проведения боев за освобождение Болгарии. Кроме того, будут организованы конкурс рисунка «Дети за мирное небо» и просмотр с болгарскими детьми фильмов о войне за освобождение страны», - сказал Нестеров.

По благословению Святейшего Патриарха Московского и всея Руси Кирилла организация и проведение торжественного поминовения воинов возложены на Подворье Патриарха. Панихиду возглавит епископ Дмитровский Феофилакт.