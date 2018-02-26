Астрономы предостерегли о приближении мощной магнитной бури

На Землю надвигается мощная магнитная буря во второй половине марта.

Помимо этого, отмечается, что напряженная геомагнитная обстановка ожидается 14, 16 и 17 марта, передает РИА Новости.

Это явление будет уже третьим с начала 2018 года. До этого слабые магнитные бури были зарегистрированы 15 января и 19 февраля.