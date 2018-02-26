Путин обсудил с членами Совбеза России ситуацию в Восточной Гуте

На состоявшемся оперативном совещании членов Совета Безопасности России была обсуждена ситуация в Восточной Гуте. Встречу провел Владимир Путин, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

Отмечается, что в совещании приняли участие спикеры обеих палат парламента Валентина Матвиенко и Вячеслав Володин, глава администрации Кремля Антон Вайно, секретарь Совбеза Николай Патрушев, министр иностранных дел Сергей Лавров, министр внутренних дел Владимир Колокольцев, министр обороны Сергей Шойгу и директор СВР Сергей Нарышкин.

Как уточнил Песков, обсуждалась ситуация в Восточной Гуте, акцент был сделан на продолжающихся провокациях террористов.

Пресс-секретарь российского лидера добавил, что «отмечена важность выполнения принятой накануне, 25 февраля, Совбезом ООН резолюции 2401.

Она требует, чтобы все стороны конфликта в Сирии без промедления прекратили столкновения и обеспечили гуманитарную паузу как минимум на тридцать дней.