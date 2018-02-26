Сорок лет за три года: новую ветку метро строят в Москве

В Москве сегодня вступает в работу новый участок метро. Открыты первые пять станций грандиозного проекта — Большой кольцевой линии. По расчетам специалистов, это улучшит транспортную доступность полумиллиону жителей столицы.

Проект Большой кольцевой линии появился более 40 лет назад, еще в 70-ых годах прошлого века, но строительство началось только в 2011 году. Закончить его планируется через три года, общая протяженность линии составит 67 километров.

Новое Большое кольцо ощутимо разгрузит действующие ветки метро и сделает доступ к центру Москвы из окраин проще.

Ранее сообщалось о долгосрочных планах правительства Москвы на строительство метро в городе. В 2018 году в столице появятся свыше 20 новых станций.