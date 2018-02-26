Подготовка к Совету Россия–НАТО приостановлена
Совет Россия - НАТО не собирался с июля 2017 года.
Фото: US gov/Wikipedia
Подготовка к Совету Россия–НАТО приостановлена. Любое практическое сотрудничество альянса с Россией по военной линии было прекращено. Об этом рассказал заместитель министра иностранных дел России Александр Грушко, сообщает газета «Известия». Отмечается, что совет не собирался с июля 2017 года. При этом, по словам замминистра, Москва никак не препятствовала возможным советам.
«С их стороны препятствие одно — НАТО в своих практических действиях усиливает восточный фланг против несуществующей угрозы», — рассказал Грушко.
В январе 2018 года президент России Владимир Путин освободил Александра Грушко от должности постпреда РФ при НАТО. Его преемник до сих пор не назначен.