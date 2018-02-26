Суд взыскал с фигурантов дела по космодрому Восточный 5,16 млрд рублей

Дальневосточный окружной военный суд постановил взыскать с бывшего главы «Дальспецстроя» Юрия Хризмана и бывшего главного бухгалтера Владимира Ашихмина 5,16 миллиардов рублей по иску «Роскосмоса».

«Удовлетворить иск «Роскосмоса» в полном объеме. Взыскать с Юрия Хризмана и Владимира Ашихмина 5,16 миллиарда рублей», — приводит РИА Новости заявление судьи.

Ранее суд вынес приговор фигурантам уголовного дела о хищениях при строительстве космодрома Восточный. Юрию Хризману был вынесен приговор в виде 12 лет лишения свободы. Его сыну Михаилу было инкриминировано пять с половиной лет тюрьмы. Владимира Ашихмина осудили на 7 лет.