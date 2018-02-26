Россия призывает США тщательнее проверять информацию о ситуации в Сирии. Такое заявление сделали в российском посольстве в Соединенных Штатах.

В российской дипмиссии добавили, что у РФ есть сомнения, что США не хотят прекращения боевых действий против террористов, действующих в окрестностях Дамаска.