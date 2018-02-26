Это реакция старого матерого врага на наше усиление – Рогозин об антироссийских санкциях

Вице-премьер Российской Федерации Дмитрий Рогозин заявил, что санкции против РФ являются показателем мощи России.

По его словам, санкции являются лучшим шансом «проявить лучшие черты нашего национального характера». Об этом Рогозин заявил в интервью газете «Коммерсант».

«Возрождение национального самосознания России обычно приводит и к быстрому росту ее физических сил. На уровне инстинкта на Западе это никогда никому не нравилось. Санкции — это реакция старого матерого врага на наше усиление», - подчеркнул он.

По мнению Рогозина, антироссийские санкции сохранятся навсегда. А ограничительные меры могут снять лишь в том случае, если РФ вновь станет слабой.

Ранее Пушков назвал главную задачу санкций со стороны США.