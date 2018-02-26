Банки смогут получать документы из Росреестра в электронном виде - СМИ

Банки смогут получать из Росреестра справки о правах на недвижимость российских граждан в электронном виде уже в 2018 году, что ускорит процесс получения кредитов на покупку жилья.

Как пишет газета «Известия», ссылаясь на председателя Национального совета финансового рынка Андрея Емелина, сведения из ведомства будут поступать по системе межведомственного электронного взаимодействия (СМЭВ-3), которая была создана в рамках исполнения закона о государственных услугах. По данным издания, процесс подключения Росреестра к СМЭВ-3 уже идет.

В настоящий момент банки запрашивают документы о правах на недвижимость из Единого государственного реестра недвижимости (ЕГРН) и получают справки в бумажном виде. Как правило, этот процесс длится не менее семи дней. При оформлении ипотеки кредитным организациям нужно убедиться, что жилье не заложено дважды, не перепродано нескольким владельцам и не обременено различными исками.

Эксперты считают, что ускорение электронного документооборота приведет к росту объемов ипотечного кредитования на 15–20% в 2018 году, а общий объем российской ипотеки может достичь 2,5 триллионов рублей.

Ранее СМИ сообщили, что ЦБ РФ намерен ужесточить правила выдачи ипотечных кредитов в том случае, если рост ипотечной задолженности составит 10 триллионов рублей в 2020 году, что более чем в два раза превышает нынешние объемы.