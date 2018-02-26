Ученые назвали наиболее склонных к ожирению людей

Исследователи из Великобритании назвали группу людей, наиболее склонных к ожирению.

По мнению ученых, так называемые «миллениалы» - люди, родившиеся с начала 1980-х по середину 1990-х годов, наиболее расположены к ожирению по сравнению с предыдущими поколениями, говорится в сообщении благотворительной организации Cancer Research UK.

Согласно данным публикации, почти 70% миллениалов расположены к лишнему весу в возрасте от 35 до 44 лет. Вместе с тем, среди людей, родившихся с 1945 по 1955 годы, лишь около пяти из десяти человек имели избыточный вес.

Как заявила одна из экспертов компании профессор Линда Баулд, миллениалы следуют трендам здорового питания, однако ничто не сможет превзойти сбалансированную диету.

«Лучший способ сохранить здоровый вес — есть больше фруктов, овощей и другой волокнистой пищи, при этом сократить количество употребляемой вредной еды», - заключила она.

Вместе с тем, исследователи предупреждают о связи между лишним весом и 13 видами рака, включая рак груди, кишечника и почек.

Ранее ученые рассказали о причине излишней полноты.