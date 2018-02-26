Шесть человек пострадали при взрыве в Лестере

В результате взрыва в британском городе Лестер пострадали шесть человек, двое из которых находятся в критическом состоянии.

«Больницы Лестера могут подтвердить, что шесть человек были госпитализированы с места происшествия. Два пациента находятся в критическом состоянии, у четверых легкие ранения», - приводит РИА Новости текст совместного заявления представителей трех городских медучреждений.

Ранее сообщалось, что в британском городе Лестер прогремел взрыв. На место ЧП прибыли спасательные службы. Инцидент произошел в 19:19 по местному времени (22:19 мск).

По сообщениям полиции Великобритании, на данный момент ничего не указывает на то, что в Лестере был совершен теракт.