В Японии аварийно сел самолет с 379 пассажирами

Пассажирский самолет малазийской авиакомпании AirAsia X совершил аварийную посадку в аэропорту города Наха на юге Японии.

На борту воздушного судна находились 379 человек, сообщает ТАСС.

Пассажирский самолет летел из Токио в Куала-Лампур, однако во время полета возникла неисправность одного из двигателей.

Уточняется, что аварийная посадка прошла успешно. Никто из пассажиров не пострадал.

Ранее сообщалось, что на севере штата Калифорния легкомоторному самолету пришлось совершить вынужденную посадку на шоссе.