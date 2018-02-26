Путин распорядился обеспечить российских школьников «Билетом в будущее»

Президент России Владимир Путин поручил правительству и Агентству стратегических инициатив по продвижению новых проектов (АСИ) подготовить нормативную базу и выделить средства для реализации проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6-11 классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее».

«Правительству РФ с участием АСИ обеспечить принятие нормативных правовых актов о реализации начиная с 2018 года проекта по ранней профессиональной ориентации учащихся 6–11-х классов общеобразовательных организаций «Билет в будущее», с объемом финансирования до 1 млрд рублей и числом участников не менее 100 тыс. школьников…» — говорится на сайте Кремля.

Ранее сообщалось, что Владимир Путин встретился с авторами лучших сочинений на тему «Россия, устремленная в будущее», которые школьники всей страны написали по предложению президента РФ.