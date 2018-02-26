В правительстве предложили уничтожать контрафактный алкоголь без решения суда – СМИ

Вице-премьер РФ Александр Хлопонин отдал поручение профильным ведомствам разработать предложения по утилизации контрафактного алкоголя сразу после его обнаружения, без судебного решения.

«Такая продукция должна уничтожаться на месте, но приходится ждать решения суда от полугода до двух лет»,- приводит газета «Известия» слова пресс-секретаря вице-премьера Натальи Платоновой.

Представитель секретариата Хлопонина отметила, что изъятая алкогольная продукция и сырье до вынесения судом решения об утилизации хранятся на складах, суммарная площадь которых уже составляет 9 га.

«Если в конце 2017 года их содержание обходилось в 33 млн рублей в месяц, то теперь - 40 млн рублей», - добавила Платонова.

По данным издания, решение о ликвидации изъятого контрафакта, скорее всего, будет принимать уполномоченный орган. Газета также пишет, что Александр Хлопонин поручил определить, в чью компетенцию войдут такие меры.

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