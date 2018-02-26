В России выросло число зарегистрированных браков

В 2017 году число зарегистрированных в России браков выросло на 6,5% по сравнению с предыдущим годом.

Как уточняет Росстат, данная динамика оказалась положительной впервые за четыре года.

Таким образом, соотношение браков и разводов изменилось - если в 2017 году на одну тысячу браков приходился 571 развод, то в 2016 году это число оценивалось в 609, сообщает газета «Известия».

По мнению заведующего научно-учебной лабораторией НИУ ВШЭ Андрея Коротаева, такая тенденция связана с темпами экономического роста.

«В кризис люди откладывают свадьбы, рождение детей и покупку жилья. Именно поэтому начиная с 2014 года мы наблюдали снижение показателя. В 2017 году у многих ситуация стала улучшаться», - отметил он.

Ранее в Совфеде предложили законодательно приравнять сожительство к официальному браку, однако в Госдуме такую идею раскритиковали.