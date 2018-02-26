Россия запретила ввоз молока и сливок из Белоруссии

Запрет на ввоз из Белоруссии в РФ молока, сыворотки, сливок, а также другой молочной продукции вступил в силу в понедельник, 26 февраля.

Вместе с тем, Россельхознадзор намерен провести консультации с представителями Минсельхозпрода Белоруссии.

Как сообщает «Интерфакс», под запрет на ввоз попадают пастеризованное, стерилизованное и ультрапастеризованное молоко, а также сливки – наливом, сухие, концентрированные. В списке оказалась также молочная наливная, концентрированная и сухая сыворотка. Под запретом оказались и другие молочные продукты.

Согласно сообщению на сайте Россельхознадзора, запрет был введен «в связи с повторяющимися неоднократными выявлениями нарушений ветеринарно-санитарных требований Евразийского экономического союза и РФ».

Ранее сообщалось, что ожидаются временные ограничения РФ на ввоз молока и ряда молочной продукции производства Республики Беларусь.