Российские артисты выступили в Луганске по случаю Дня защитника Отечества

Российские артисты Александр Буйнов и Денис Майданов выступили в Луганске на концерте, в честь Дня защитника Отечества. Об этом рассказал и.о. министра культуры, спорта и туризма самопровозглашенной Луганской народной республики (ЛНР) Дмитрий Сидоров.

«Сегодня в Луганске состоялся праздничный концерт, посвященный Дню защитника Отечества и 100-летию Рабоче-крестьянской Красной армии. Сегодня к нам приехали российские звезды Денис Майданов и Александр Буйнов», - приводит РИА Новости слова Сидорова.

Представитель ЛНР отметил, что артисты из России «подарили всем хорошее теплое настроение и зажигательный концерт».

По словам Дмитрия Сидорова, на мероприятие были приглашены члены семей военнослужащих Народной милиции ЛНР, сотрудников МВД и МЧС, а также медицинских работников. На выступление российских артистов пришли свыше тысячи человек. Звезды поздравили присутствующих с праздником и поблагодарили за прием.

Ранее сообщалось, что в Челябинском учебном центре подготовки младших специалистов автобронетанковой службы Центрального военного округа в преддверии Дня защитника Отечества прошел песенный марафон, посвященный празднованию столетия Красной Армии.