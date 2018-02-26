Ученые назвали самый простой способ побороть депрессию

Специалисты из США пришли к выводу, что любители красного мяса подвержены депрессии больше тех, кто отдает предпочтение фруктам и овощам.

Исследователи из Медицинского университета Раш и членов академии неврологии США заявили, что регулярное употребление овощей и фруктов является наиболее простым способом в борьбе с депрессией, сообщает издание The Telegraph.

В публикации уточняется, что исследование было направлено на пожилых людей. Специалистам удалось проанализировать рацион более тысячи человек в возрасте от 80 лет на протяжении шести лет.

Результаты эксперимента показали, что люди, которые в своем рационе отдавали предпочтение овощам и фруктам, на 11% реже страдали от депрессивных расстройств чем те, кто часто употреблял красное мясо, а также насыщенную жирами пищу и сахар.

«Депрессия распространена у пожилых людей и более часто встречается у людей с проблемами памяти. Изменение образа жизни часто сопровождается принятием лекарств, поэтому мы хотели убедиться, что диета может быть таким же эффективным способом снижения риска депрессии», - подчеркнул один из авторов эксперимента.

Вместе с тем, ученые заявили о намерении продолжать исследование.

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