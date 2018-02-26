Ученые создали искусственный глаз

Ученые из Школы инженерных и прикладных наук Гарварда Джона А. Полсона (SEAS) создали искусственный глаз с электронным управлением. Изобретение способно различать окружающие его объекты, однако оно имеет не характерную для органа зрения форму - квадратную.

По данным журнала Science Advances, который опубликовал результаты работы специалистов, искусственное око может корректировать дефекты спектра видения, например, астигматизм.

«Мы делаем еще один шаг вперед, чтобы создать возможность динамического исправления аберраций, таких как астигматизм и сдвиг изображения, что естественным образом не может сделать человеческий глаз», - заявил аспирант SEAS Алан Ше.

Изобретение функционирует по принципу обычного человеческого глаза - фокус наводится при помощи сжатия или растяжения линзы.

Ранее сообщалось, что исследователи из Дрездена, включая российских ученых, разработали сверхтонкую «электронную кожу», которую будут использовать для создания технологий виртуальной реальности.