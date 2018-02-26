В Раде пожаловались на отсутствие друзей у Украины

Депутат Верховной рады Вадим Рабинович в эфире телеканала «112 Украина» заявил, что украинская сторона поссорилась со своими соседями и «осталась без друзей».

По словам Рабиновича, причиной такого исхода стала внешняя политика Украины.

«Видите, к чему привела вся политическая, так сказать, внешняя политика нашей страны? Она, в первую очередь, привела к тому, что у нас теперь вообще нет друзей. У нас нет друзей! Все страны, которые окружают Украину, по крайней мере, сегодня нашими друзьями уже никак не являются», - заявил он.

Вместе с тем, Рабинович заявил, что Украина возможно сумеет установить, как минимум, рабочие отношения с окружающими ее странами, однако лишь после того, как Киев прекратит политику угроз.

«Это неблагодарный будет труд. После того, что эти (украинская власть. — прим. ред.) натворили, будет труд неблагодарный. Но мы сделаем этот труд, пройдем до конца этой дорогой», - заключил политик.

Ранее сообщалось, что Украина вошла в топ-3 самых несчастных стран мира.