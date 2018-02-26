Названы самые популярные иномарки в России

Специалисты аналитического агентства «Автостат» составили рейтинг наиболее популярных иномарок в России.

На первом месте оказался Ford Focus – на начало текущего года в стране насчитывалось 715 тысяч экземпляров данной модели.

Вторую строчку рейтинга занимает Toyota Corolla. В России на начало января 2018 года насчитывалось 699 тысячи машин.

«Бронза» досталась автомобилю Hyundai Solaris с показателем 674 тысячи экземпляров, сообщается на сайте агентства.

Вместе с тем, в десятку наиболее популярных у россиян иномарок также попали KIA Rio, Renault Logan, Chevrolet Niva, Daewoo Nexia, Volkswagen Polo, Toyota Camry и Volkswagen Passat.

В агентстве уточнили, что всего в России на начало текущего года насчитывалось 26 миллионов иномарок. Это составляет 61% от всего объема российского парка легковых автомобилей.

Ранее эксперты составили рейтинг самых выставляемых на продажу автомобилей в России.