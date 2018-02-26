Умер создатель «Нивы» и «восьмерки»

Бывший главный конструктор «АвтоВАЗа» Георгий Мирзоев умер в возрасте 83 лет.

Церемония прощания с ним пройдет в понедельник, 26 февраля, в городской больнице №83 в Москве, сообщает РИА Новости.

«Прощание пройдет в городской больнице №36. Компания традиционно оказывает помощь в организации всех процедур и выражает соболезнования родным и близким Георгия Мирзоева», - говорится в сообщении.

Мирзоев был главным конструктором автомобильного завода «АвтоВАЗ» с 1976 по 1998 годы. Под его руководством были созданы и вошли в серию такие автомобили, как ВАЗ-2121 «Нива», ВАЗ-2105, ВАЗ-2108, ВАЗ-2110 и другие. Кроме того, при его участии также стартовали проекты «Калина» и «Приора».

Георгий Мирзоев умер 23 февраля в столичной больнице.